Visites et animations au château de Sully, Château de Sully-sur-Loire, Sully-sur-Loire

Informations pratiques

Visites et animations au château de Sully 19 et 20 septembre Château de Sully-sur-Loire Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

(Re)découverte des collections et de la riche histoire de la forteresse médiévale. Visite insolite « Ascension d’une tour ». Accompagné d’un guide, partez à l’assaut de l’édifice après avoir gravi plus de 120 marches ! Expérience vertigineuse pour cette tour habituellement fermée. Animations et saynètes qui donneront vie aux pierres du monument. Une immersion ludique et vivante pour les petits comme pour les grands.

Château de Sully-sur-Loire Chemin de la Salle-Verte 45600 Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 36 36 86 http://www.chateausully.fr Construit à la fin du XIVe siècle sur les bords de Loire, ce château qui a su garder son imposante allure médiévale. Il a été la demeure de Maximilien de Béthune, plus connu sous le nom de Duc de Sully, célèbre ministre d’Henri IV.

Le château a connu de profonds bouleversements au XXe siècle. En 1900-1902, le châtelain fait reconstruire les sommets des tours du donjon, mais seules les tours orientales sont achevées. En 1918, un terrible incendie détruit l’aile construite au XVIIIe siècle. Elle sera reconstruite peu après, avec un niveau en moins, sans être aménagée à l’intérieur. Le château subit quelques détériorations lors de la Seconde guerre mondiale. La galerie reliant la tour d’artillerie au petit château est fortement restaurée après guerre.

En 1962, le château et son parc sont rachetés par le Département du Loiret à la famille de Béthune-Sully. D’importants travaux de restauration sont ensuite menés. Plus récemment, l’aile brûlée a fait l’objet d’un réaménagement complet, poursuivi par une active politique d’ameublement.

(Re)découverte des collections et de la riche histoire de la forteresse médiévale. Visite insolite « Ascension d’une tour ».

©Communauté de communes du Val de Sully