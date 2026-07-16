Visites guidées de l’Arcatène – Musée Helyett, Musée Helyett, Sully-sur-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Musée Helyett · Sully-sur-Loire
Informations pratiques
Visites guidées de l’Arcatène – Musée Helyett 19 et 20 septembre Musée Helyett Loiret
Limité à 30 personnes par visite.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Mythiques, les vélos et motos Helyett étaient fabriqués à Sully ! Découvrez l’antre d’un collectionneur passionné qui vous ouvre exceptionnellement les portes de l’ancienne usine, en sous-sol. 6 chemin de la Levée.
Exposition des 100 ans des motos Helyett + 120e anniversaire de la marque Staub + expo d’appareils photos Kodak anciens.
Musée Helyett 6 Chemin de la Levée, 45600 Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire 02 34 52 02 45 http://www.belvedere-valdesully.fr https://www.facebook.com/belvederevaldesully [{« type »: « email », « value »: « belvedere@valdesully.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 34 52 02 45 »}] Sully sur Loire charmante bourgade aux portes de la Sologne est le point de départ de la Loire classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Mythiques, les vélos et motos Helyett étaient fabriqués à Sully ! Découvrez l’antre d’un collectionneur passionné qui vous ouvre exceptionnellement les portes de l’ancienne usine, en sous-sol.
©Communauté de communes du Val de Sully
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