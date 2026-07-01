Hérons et compagnie, sully, Sully-sur-Loire

Informations pratiques

Hérons et compagnie Mercredi 29 juillet, 14h00 sully Loiret

Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T14:00:00+02:00 – 2026-07-29T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-29T14:00:00+02:00 – 2026-07-29T16:30:00+02:00

Là, posé sur une branche surplombant la rivière, un oiseau attend sa proie. Armé d’un long bec, de hautes pattes et de grandes ailes, c’est un oiseau adapté aux zones humides. On l’appelle héron, aigrette, ou bihoreau. Venez rencontrer ces espèces lors d’une sortie naturaliste avec une animatrice de la LPO.

Lieu de RDV transmis lors de la réservation.

sully Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/lpo-centre-val-de-loire/evenements/herons-et-compagnie-2 »}]

Là, posé sur une branche surplombant la rivière, un oiseau attend sa proie. Armé d’un long bec, de hautes pattes et de grandes ailes, c’est un oiseau adapté aux zones humides.

Didier BARRAUD