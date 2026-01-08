Fête de la Sange Sully-sur-Loire
Fête de la Sange Sully-sur-Loire vendredi 11 septembre 2026.
Fête de la Sange
Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Dimanche 2026-09-11
fin : 2026-09-13
2026-09-11
Fête de la ruralité rassemblant plus de 30 000 visiteursFamilles
Invité d’honneur de cette édition La Savoie !
La réputation la Fête de la Sange n’est plus à faire ! C’est le rendez-vous incontournable des amoureux de la pêche, de la chasse, de la nature tout simplement.
De nombreuses découvertes et surprises sont à venir ! Nombreuses manifestations gratuites pour les enfants!
Nocturnes les vendredi et samedi.
– par le Comité de la Sange – 7 .
Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 80 00 46 87
English :
Fête de la ruralité attracts over 30,000 visitors
