Fête de la Sange Sully-sur-Loire

Fête de la Sange

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret

Début : Dimanche 2026-09-11

fin : 2026-09-13

2026-09-11

Fête de la ruralité rassemblant plus de 30 000 visiteursFamilles

Invité d’honneur de cette édition La Savoie !

La réputation la Fête de la Sange n’est plus à faire ! C’est le rendez-vous incontournable des amoureux de la pêche, de la chasse, de la nature tout simplement.

De nombreuses découvertes et surprises sont à venir ! Nombreuses manifestations gratuites pour les enfants!

Nocturnes les vendredi et samedi.

par le Comité de la Sange – 7 .

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 80 00 46 87

English :

Fête de la ruralité attracts over 30,000 visitors

