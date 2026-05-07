38ème Concours International de Chant Théâtre Le Comoedia Marmande
38ème Concours International de Chant Théâtre Le Comoedia Marmande mardi 25 août 2026.
Marmande
38ème Concours International de Chant
Théâtre Le Comoedia Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-25
Le point d’orgue du Festivale des Nuits Lyriques ! Le temps de l’éclosion de nouveaux talents et d’émotions partagées !
– Présélections Mardi 25 et Mercredi 26 août à partir de 10h, 14h et 20h (sauf le mercredi). Découvrez gratuitement près de 200 jeunes artistes venus de 38 pays différents ! Deux jours de présélections qui vous permettront d’entendre un florilège des airs d’opéras et mélodies françaises les plus connus.
– Demi-Finales Jeudi 27 août à partir de 10h, 14h et 20h. Après les deux journées de présélections, les demi-finalistes se présentent devant le Jury composé de Directeurs et directrices d’Opéra, Responsables de casting, Chefs d’orchestres,… Dans les deux catégories Mélodie française et Opéra.
-Finale Vendredi 28 août à 17h Mélodie et 20h Opéra.
Un jury composé de personnalités lyriques internationales décernera plusieurs prix et le Grand Prix. .
Théâtre Le Comoedia Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44 administration@nuits-lyriques.fr
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English : 38ème Concours International de Chant
L’événement 38ème Concours International de Chant Marmande a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Val de Garonne
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