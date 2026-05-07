38ème Concours International de Chant Théâtre Le Comoedia Marmande

Marmande

38ème Concours International de Chant

Théâtre Le Comoedia Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-25

Le point d’orgue du Festivale des Nuits Lyriques ! Le temps de l’éclosion de nouveaux talents et d’émotions partagées !

– Présélections Mardi 25 et Mercredi 26 août à partir de 10h, 14h et 20h (sauf le mercredi). Découvrez gratuitement près de 200 jeunes artistes venus de 38 pays différents ! Deux jours de présélections qui vous permettront d’entendre un florilège des airs d’opéras et mélodies françaises les plus connus.

– Demi-Finales Jeudi 27 août à partir de 10h, 14h et 20h. Après les deux journées de présélections, les demi-finalistes se présentent devant le Jury composé de Directeurs et directrices d’Opéra, Responsables de casting, Chefs d’orchestres,… Dans les deux catégories Mélodie française et Opéra.

-Finale Vendredi 28 août à 17h Mélodie et 20h Opéra.

Un jury composé de personnalités lyriques internationales décernera plusieurs prix et le Grand Prix. .

Théâtre Le Comoedia Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44 administration@nuits-lyriques.fr

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English : 38ème Concours International de Chant

L’événement 38ème Concours International de Chant Marmande a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Val de Garonne