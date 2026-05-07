38ème Festival des Nuits Lyriques Ouverture Les Pêcheurs de Perles de Georges BIZET Théâtre Comoedia Marmande
38ème Festival des Nuits Lyriques Ouverture Les Pêcheurs de Perles de Georges BIZET Théâtre Comoedia Marmande vendredi 21 août 2026.
Marmande
38ème Festival des Nuits Lyriques Ouverture Les Pêcheurs de Perles de Georges BIZET
Théâtre Comoedia Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Ouverture du Festival.
Les Pêcheurs de Perles de Georges BIZET Livret de Michel CARRE et Eugène CORMON
Direction Musicale Philippe MESTRES
Mise-en-scène Myung KANG
Choeur Avant-scène Marie-Christine MESTRES Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine.
Avec Amandine SANCHEZ, Haewon LEE, Jean MIANNAY, Sukhan JAIANI.
– Billetterie en ligne ou à l’Office de Tourisme du Val de Garonne, 11 rue Toupinerie à Marmande. .
Théâtre Comoedia Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44 administration@nuits-lyriques.fr
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English : 38ème Festival des Nuits Lyriques Ouverture Les Pêcheurs de Perles de Georges BIZET
L’événement 38ème Festival des Nuits Lyriques Ouverture Les Pêcheurs de Perles de Georges BIZET Marmande a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Val de Garonne
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