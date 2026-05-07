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38ème Festival des Nuits Lyriques Ouverture Les Pêcheurs de Perles de Georges BIZET Théâtre Comoedia Marmande

38ème Festival des Nuits Lyriques Ouverture Les Pêcheurs de Perles de Georges BIZET Théâtre Comoedia Marmande

38ème Festival des Nuits Lyriques Ouverture Les Pêcheurs de Perles de Georges BIZET Théâtre Comoedia Marmande vendredi 21 août 2026.

Lieu : Théâtre Comoedia

Adresse : Rue Léopold Faye

Ville : 47200 Marmande

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 35 35 Tarif de base plein tarif

Marmande

38ème Festival des Nuits Lyriques Ouverture Les Pêcheurs de Perles de Georges BIZET

Théâtre Comoedia Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:30:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Ouverture du Festival.
Les Pêcheurs de Perles de Georges BIZET Livret de Michel CARRE et Eugène CORMON
Direction Musicale Philippe MESTRES
Mise-en-scène Myung KANG
Choeur Avant-scène Marie-Christine MESTRES Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine.
Avec Amandine SANCHEZ, Haewon LEE, Jean MIANNAY, Sukhan JAIANI.
– Billetterie en ligne ou à l’Office de Tourisme du Val de Garonne, 11 rue Toupinerie à Marmande.   .

Théâtre Comoedia Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44  administration@nuits-lyriques.fr

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English : 38ème Festival des Nuits Lyriques Ouverture Les Pêcheurs de Perles de Georges BIZET

L’événement 38ème Festival des Nuits Lyriques Ouverture Les Pêcheurs de Perles de Georges BIZET Marmande a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Val de Garonne

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