38ème Festival des Nuits Lyriques Ouverture Les Pêcheurs de Perles de Georges BIZET Théâtre Comoedia Marmande

Marmande

38ème Festival des Nuits Lyriques Ouverture Les Pêcheurs de Perles de Georges BIZET

Théâtre Comoedia Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Ouverture du Festival.

Les Pêcheurs de Perles de Georges BIZET Livret de Michel CARRE et Eugène CORMON

Direction Musicale Philippe MESTRES

Mise-en-scène Myung KANG

Choeur Avant-scène Marie-Christine MESTRES Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine.

Avec Amandine SANCHEZ, Haewon LEE, Jean MIANNAY, Sukhan JAIANI.

– Billetterie en ligne ou à l’Office de Tourisme du Val de Garonne, 11 rue Toupinerie à Marmande. .

Théâtre Comoedia Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44 administration@nuits-lyriques.fr

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English : 38ème Festival des Nuits Lyriques Ouverture Les Pêcheurs de Perles de Georges BIZET

L’événement 38ème Festival des Nuits Lyriques Ouverture Les Pêcheurs de Perles de Georges BIZET Marmande a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Val de Garonne