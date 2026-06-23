Coulon

38ème Festival international de peinture à Coulon

Coulon Coulon Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 08:00:00

fin : 2026-07-17 16:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Du 17 au 19 juillet 2026, le festival accueillera artistes et passionnés au cœur du Marais Poitevin.

Avec une dotation exceptionnelle de 20 000 € et une quarantaine de prix, cet événement est une opportunité unique pour les peintres de tous horizons.

Un jury d’exception Christoff Debusschere (président), Richard Gautier, Daniel Doutre, Bernard Masson, Marie-Hélène D’Autreppe, Jean-Paul Meinvielle.

Une galerie d’exposition vente samedi et dimanche, sous tivoli à Magné

Un festival convivial soirées festives et musicales vendredi et samedi

Inscriptions des peintres jusqu’au 6 juillet sur festivalpeinturemagne.com ou sur place à Magné. Pas d’inscription sur place à Coulon. .

Coulon Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 38ème Festival international de peinture à Coulon

L’événement 38ème Festival international de peinture à Coulon Coulon a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Niort Marais Poitevin