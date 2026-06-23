38ème Festival international de peinture à Coulon Coulon
38ème Festival international de peinture à Coulon Coulon vendredi 17 juillet 2026.
Coulon
38ème Festival international de peinture à Coulon
Coulon Coulon Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 08:00:00
fin : 2026-07-17 16:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Du 17 au 19 juillet 2026, le festival accueillera artistes et passionnés au cœur du Marais Poitevin.
Avec une dotation exceptionnelle de 20 000 € et une quarantaine de prix, cet événement est une opportunité unique pour les peintres de tous horizons.
Un jury d’exception Christoff Debusschere (président), Richard Gautier, Daniel Doutre, Bernard Masson, Marie-Hélène D’Autreppe, Jean-Paul Meinvielle.
Une galerie d’exposition vente samedi et dimanche, sous tivoli à Magné
Un festival convivial soirées festives et musicales vendredi et samedi
Inscriptions des peintres jusqu’au 6 juillet sur festivalpeinturemagne.com ou sur place à Magné. Pas d’inscription sur place à Coulon. .
Coulon Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : 38ème Festival international de peinture à Coulon
L’événement 38ème Festival international de peinture à Coulon Coulon a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Niort Marais Poitevin
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