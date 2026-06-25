Coulon

Journées festives coulonnaises à Coulon

Route de Preplot Coulon Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-12

3e édition des Journées festives coulonnaises du 23 au 26 juillet 2026 et du 12 au 16 août 2026 de 10h00 à 19h00 sur le site de l’Autremont à Coulon.

• Des jeux pour les enfants mais aussi pour les ados et adultes,

• Une sympathique tombola avec tickets à gratter, tous gagnants, pour enfants et adultes,

• Une aire de détente pour se reposer au soleil,

• Des parades immersives en 2 CV,

• Un grand espace de restauration pour émerveiller vos papilles,

• Des soirées, sur fond musical, gustatives (de 19h à 22h)

• Des surprises et encore des surprises ! .

Route de Preplot Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 36 22 39 loisirs.et.partage.79@gmail.com

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English : Journées festives coulonnaises à Coulon

L’événement Journées festives coulonnaises à Coulon Coulon a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Niort Marais Poitevin