UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journées festives coulonnaises à Coulon Coulon

Journées festives coulonnaises à Coulon Coulon

Journées festives coulonnaises à Coulon Coulon jeudi 23 juillet 2026.

Adresse
Route de Preplot
Ville
79510 Coulon
Département
Deux-Sèvres
Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Coulon

Journées festives coulonnaises à Coulon

Route de Preplot Coulon Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-08-12

3e édition des Journées festives coulonnaises du 23 au 26 juillet 2026 et du 12 au 16 août 2026 de 10h00 à 19h00 sur le site de l’Autremont à Coulon.

• Des jeux pour les enfants mais aussi pour les ados et adultes,
• Une sympathique tombola avec tickets à gratter, tous gagnants, pour enfants et adultes,
• Une aire de détente pour se reposer au soleil,
• Des parades immersives en 2 CV,
• Un grand espace de restauration pour émerveiller vos papilles,
• Des soirées, sur fond musical, gustatives (de 19h à 22h)
• Des surprises et encore des surprises !   .

Route de Preplot Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 36 22 39  loisirs.et.partage.79@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées festives coulonnaises à Coulon

L’événement Journées festives coulonnaises à Coulon Coulon a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Niort Marais Poitevin

À voir aussi à Coulon (Deux-Sèvres)