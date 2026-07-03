Les Vendredis Gourmands de la Laiterie à Coulon Coulon
vendredi 7 août 2026 · Coulon
Informations pratiques
Coulon
Les Vendredis Gourmands de la Laiterie à Coulon
2 Rue du Port du Brouillac Coulon Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-14 2026-08-28
Venez découvrir les Vendredis gourmands de la Laiterie de Coulon près de Niort du 3 juillet au 28 août 2026 (sauf 21/08) à partir de 18h00.
Au programme
À partir de 18h00 marché de producteurs locaux, artisanat d’art et restauration sur place.
À partir de 19h00 Concerts
Le 7 août Uncover Pop/Rock
Le 14 août Rock the Mwappa Rock/Variété
Le 28 août Coef4 (Pop/Variété) et Tête de Ouf (Rock/Variété) (sur le site de l’Autremont) .
2 Rue du Port du Brouillac Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 15 00 43 marchesgourmandsdelalaiterie@gmail.com
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English : Les Vendredis Gourmands de la Laiterie à Coulon
L’événement Les Vendredis Gourmands de la Laiterie à Coulon Coulon a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Niort Marais Poitevin
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