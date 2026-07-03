Informations pratiques

Coulon

Les Vendredis Gourmands de la Laiterie à Coulon

2 Rue du Port du Brouillac Coulon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-14 2026-08-28

Venez découvrir les Vendredis gourmands de la Laiterie de Coulon près de Niort du 3 juillet au 28 août 2026 (sauf 21/08) à partir de 18h00.

Au programme

À partir de 18h00 marché de producteurs locaux, artisanat d’art et restauration sur place.

À partir de 19h00 Concerts

Le 7 août Uncover Pop/Rock

Le 14 août Rock the Mwappa Rock/Variété

Le 28 août Coef4 (Pop/Variété) et Tête de Ouf (Rock/Variété) (sur le site de l’Autremont) .

2 Rue du Port du Brouillac Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 15 00 43 marchesgourmandsdelalaiterie@gmail.com

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English : Les Vendredis Gourmands de la Laiterie à Coulon

L’événement Les Vendredis Gourmands de la Laiterie à Coulon Coulon a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Niort Marais Poitevin