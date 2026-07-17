Spectacle sur l’eau : balade fantastique dans le Marais Poitevin, Centre socioculturel du Marais, Coulon

Informations pratiques

Spectacle sur l’eau : balade fantastique dans le Marais Poitevin Samedi 19 septembre, 19h00 Centre socioculturel du Marais Deux-Sèvres

Limité à 84 personnes (7 personnes par barques/12 barques). Tarif : 5€. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Balade fantastique en barque à la découverte de l’histoire, des traditions et des légendes du Marais poitevin à Coulon, à travers différentes saynètes présentées tout au long du parcours.

Centre socioculturel du Marais 3 place de la coutume, 79510 Coulon Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549359990 [{« type »: « phone », « value »: « 0549359990 »}] Centre socioculturel du Marais

Balade fantastique en barque pour découvrir l’histoire, les traditions et les légendes du Marais Poitevin à Coulon au travers de différentes saynètes sur le parcours