Spectacle sur l’eau : balade fantastique dans le Marais Poitevin, Centre socioculturel du Marais, Coulon
samedi 19 septembre 2026 · Centre socioculturel du Marais · Coulon
Informations pratiques
Spectacle sur l’eau : balade fantastique dans le Marais Poitevin Samedi 19 septembre, 19h00 Centre socioculturel du Marais Deux-Sèvres
Limité à 84 personnes (7 personnes par barques/12 barques). Tarif : 5€. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Balade fantastique en barque à la découverte de l’histoire, des traditions et des légendes du Marais poitevin à Coulon, à travers différentes saynètes présentées tout au long du parcours.
Centre socioculturel du Marais 3 place de la coutume, 79510 Coulon Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549359990 [{« type »: « phone », « value »: « 0549359990 »}] Centre socioculturel du Marais
Balade fantastique en barque pour découvrir l’histoire, les traditions et les légendes du Marais Poitevin à Coulon au travers de différentes saynètes sur le parcours
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