Coulon

Festival Marché Gourmand à Coulon

Rue de l’Autremont Coulon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

Le festival Marché Gourmand de Coulon revient pour une 5ème édition les 21, 22 et 23 août 2026 à Coulon près de Niort !

La 4ᵉ édition du Festival Marché Gourmand arrive les 21, 22 & 23 août 2026, toujours au cœur de la commune de Coulon !

Trois jours de concerts, de rencontres et d’ambiance unique dans le Marais Poitevin.

Vendredi 21 août 2026

• Sniper

• Danakil

• Hilight Tribe

• Jahneration

Samedi 22 août 2026

• Axel Bauer

• Charlie Winston

• Los Tres Puntos

• Tagada Jones

Dimanche 23 août 2026

• Ultra Vomit

• La Compagnie Créole

• Franchement Ta Gueule

• Nikko Del Barrio .

Rue de l’Autremont Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 34 65 95 festivalcoulon@gmail.com

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English : Festival Marché Gourmand à Coulon

L’événement Festival Marché Gourmand à Coulon Coulon a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Niort Marais Poitevin