Festival Marché Gourmand à Coulon Coulon
Festival Marché Gourmand à Coulon Coulon vendredi 21 août 2026.
Coulon
Festival Marché Gourmand à Coulon
Rue de l’Autremont Coulon Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-21
Le festival Marché Gourmand de Coulon revient pour une 5ème édition les 21, 22 et 23 août 2026 à Coulon près de Niort !
La 4ᵉ édition du Festival Marché Gourmand arrive les 21, 22 & 23 août 2026, toujours au cœur de la commune de Coulon !
Trois jours de concerts, de rencontres et d’ambiance unique dans le Marais Poitevin.
Vendredi 21 août 2026
• Sniper
• Danakil
• Hilight Tribe
• Jahneration
Samedi 22 août 2026
• Axel Bauer
• Charlie Winston
• Los Tres Puntos
• Tagada Jones
Dimanche 23 août 2026
• Ultra Vomit
• La Compagnie Créole
• Franchement Ta Gueule
• Nikko Del Barrio .
Rue de l’Autremont Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 34 65 95 festivalcoulon@gmail.com
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English : Festival Marché Gourmand à Coulon
L’événement Festival Marché Gourmand à Coulon Coulon a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Niort Marais Poitevin
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