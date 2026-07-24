Informations pratiques

Coulon

Festival Marché Gourmand La Guinguette Musicale à Coulon

Rue de l’Autremont Coulon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Le Festival marché gourmand lance sa Guinguette Musicale !

SURPRISE… le festival ouvre ses portes dès le jeudi avec un accès 100% GRATUIT!

Jeudi 20 août à Coulon

Yarol DJ Set

Accès 100% gratuit pour profiter du lieu autrement

Un quiz musical déjanté par La Charcuterie Musicale

Food trucks

Ambiance guinguette musicale au cœur du festival

La zone concerts reste fermée ce soir-là.

On commence en douceur… avant de monter le son !

Entrée gratuite sur inscription (places limitées, 1 billet par personne ) .

Rue de l’Autremont Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 34 65 95 festivalcoulon@gmail.com

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English : Festival Marché Gourmand La Guinguette Musicale à Coulon

L’événement Festival Marché Gourmand La Guinguette Musicale à Coulon Coulon a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Niort Marais Poitevin