Festival Marché Gourmand La Guinguette Musicale à Coulon Coulon
jeudi 20 août 2026 · Coulon
Informations pratiques
Coulon
Festival Marché Gourmand La Guinguette Musicale à Coulon
Rue de l’Autremont Coulon Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Le Festival marché gourmand lance sa Guinguette Musicale !
SURPRISE… le festival ouvre ses portes dès le jeudi avec un accès 100% GRATUIT!
Jeudi 20 août à Coulon
Yarol DJ Set
Accès 100% gratuit pour profiter du lieu autrement
Un quiz musical déjanté par La Charcuterie Musicale
Food trucks
Ambiance guinguette musicale au cœur du festival
La zone concerts reste fermée ce soir-là.
On commence en douceur… avant de monter le son !
Entrée gratuite sur inscription (places limitées, 1 billet par personne ) .
Rue de l’Autremont Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 34 65 95 festivalcoulon@gmail.com
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English : Festival Marché Gourmand La Guinguette Musicale à Coulon
L’événement Festival Marché Gourmand La Guinguette Musicale à Coulon Coulon a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Niort Marais Poitevin