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39e Randonnée pédestre Dienville

39e Randonnée pédestre Dienville

39e Randonnée pédestre Dienville dimanche 3 mai 2026.

Adresse : 26 avenue Paul Girard

Ville : 10500 Dienville

Département : Aube

Début : 2026-05-03T08:00:00

Fin : 2026-05-03T12:00:00

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 4 4 5 3 Tarif de base plein tarif

Dienville

39e Randonnée pédestre

26 avenue Paul Girard Dienville Aube

Tarif : 4 – 4 – 5 Eur
3
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 08:00:00
fin : 2026-05-03 12:00:00

Date(s) :
2026-05-03

C’est la 39ème randonnée organisée par Dienville Animation Culture et Patrimoine !
Venez vous inscrire avant de prendre le départ pour 10 ou 18km.
Les inscriptions et départs se feront au foyer rural à partir de 8h

A vos chaussures de marche ! 3  .

26 avenue Paul Girard Dienville 10500 Aube Grand Est +33 6 71 80 38 71  dienvilleanimation@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 39e Randonnée pédestre Dienville a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne

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