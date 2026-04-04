39e Randonnée pédestre Dienville
39e Randonnée pédestre Dienville dimanche 3 mai 2026.
Dienville
39e Randonnée pédestre
26 avenue Paul Girard Dienville Aube
Tarif : 4 – 4 – 5 Eur
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 08:00:00
fin : 2026-05-03 12:00:00
Date(s) :
2026-05-03
C’est la 39ème randonnée organisée par Dienville Animation Culture et Patrimoine !
Venez vous inscrire avant de prendre le départ pour 10 ou 18km.
Les inscriptions et départs se feront au foyer rural à partir de 8h
A vos chaussures de marche ! 3 .
26 avenue Paul Girard Dienville 10500 Aube Grand Est +33 6 71 80 38 71 dienvilleanimation@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement 39e Randonnée pédestre Dienville a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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