Dienville

39e Randonnée pédestre

26 avenue Paul Girard Dienville Aube

Tarif : 4 – 4 – 5 Eur

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 08:00:00

fin : 2026-05-03 12:00:00

Date(s) :

2026-05-03

C’est la 39ème randonnée organisée par Dienville Animation Culture et Patrimoine !

Venez vous inscrire avant de prendre le départ pour 10 ou 18km.

Les inscriptions et départs se feront au foyer rural à partir de 8h

A vos chaussures de marche ! 3 .

26 avenue Paul Girard Dienville 10500 Aube Grand Est +33 6 71 80 38 71 dienvilleanimation@gmail.com

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English :

L’événement 39e Randonnée pédestre Dienville a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne