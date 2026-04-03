Les pans de bois et le Lac Amance Dienville Aube
Les pans de bois et le Lac Amance Dienville Aube vendredi 1 mai 2026.
Les pans de bois et le Lac Amance Facile
Les pans de bois et le Lac Amance 10500 Dienville Aube Grand Est
Durée : Distance : 21800.0 Tarif :
Les pans de bois et le Lac Amance “ 21 km “ niveau facile. A voir au cours de votre circuit: le Lac Amance, la Halle de Dienville, l’église à pans de bois de Mathaux, l’église de Dienville
Facile
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English :
Les pans de bois et le Lac Amance ? 21 km ? easy level. On the way: Lac Amance, Dienville market hall, Mathaux timber-framed church, Dienville church
Deutsch :
Die Fachwerkhäuser und der Amance-See ? 21 km ? leichtes Niveau. Sehenswürdigkeiten auf Ihrem Rundweg: der See Amance, die Halle von Dienville, die Fachwerkkirche von Mathaux, die Kirche von Dienville
Italiano :
Case a graticcio e lago di Amance ? 21 km ? livello facile. Da vedere durante la passeggiata: Lago di Amance, mercato di Dienville, chiesa a graticcio di Mathaux, chiesa di Dienville
Español :
Casas con entramado de madera y lago Amance ? 21 km ? nivel fácil. Lugares de interés: Lago de Amance, mercado de Dienville, iglesia de madera de Mathaux, iglesia de Dienville
Cet itinéraire a été mise à jour le 2011-08-08 par Aube en Champagne Attractivité
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