Les pans de bois et le Lac Amance Dienville Aube

Les pans de bois et le Lac Amance Facile

Les pans de bois et le Lac Amance 10500 Dienville Aube Grand Est

Durée : Distance : 21800.0 Tarif :

Les pans de bois et le Lac Amance “ 21 km “ niveau facile. A voir au cours de votre circuit: le Lac Amance, la Halle de Dienville, l’église à pans de bois de Mathaux, l’église de Dienville

Facile

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English :

Les pans de bois et le Lac Amance ? 21 km ? easy level. On the way: Lac Amance, Dienville market hall, Mathaux timber-framed church, Dienville church

Deutsch :

Die Fachwerkhäuser und der Amance-See ? 21 km ? leichtes Niveau. Sehenswürdigkeiten auf Ihrem Rundweg: der See Amance, die Halle von Dienville, die Fachwerkkirche von Mathaux, die Kirche von Dienville

Italiano :

Case a graticcio e lago di Amance ? 21 km ? livello facile. Da vedere durante la passeggiata: Lago di Amance, mercato di Dienville, chiesa a graticcio di Mathaux, chiesa di Dienville

Español :

Casas con entramado de madera y lago Amance ? 21 km ? nivel fácil. Lugares de interés: Lago de Amance, mercado de Dienville, iglesia de madera de Mathaux, iglesia de Dienville

Cet itinéraire a été mise à jour le 2011-08-08 par Aube en Champagne Attractivité