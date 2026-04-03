Dienville

Concert Backin’Roads

6 rue du Fossé Dienville Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 20:00:00

fin : 2026-05-13 23:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Prêts à faire la fête ? Rendez-vous au Café du centre pour assister au concert du groupe Backin’ Roads !

Ce groupe de rock Troyen US/UK des années 60’/70′ va enflammer la scène pour une soirée de folie. Prêt à réviser vos classiques du rock’n’roll ?!

Bar et restauration sur place. .

6 rue du Fossé Dienville 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 20 49 lecafeducentre10@gmail.com

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English :

L’événement Concert Backin’Roads Dienville a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne