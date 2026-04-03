Concert Backin’Roads Dienville
Concert Backin’Roads Dienville mercredi 13 mai 2026.
Dienville
Concert Backin’Roads
6 rue du Fossé Dienville Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 20:00:00
fin : 2026-05-13 23:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Prêts à faire la fête ? Rendez-vous au Café du centre pour assister au concert du groupe Backin’ Roads !
Ce groupe de rock Troyen US/UK des années 60’/70′ va enflammer la scène pour une soirée de folie. Prêt à réviser vos classiques du rock’n’roll ?!
Bar et restauration sur place. .
6 rue du Fossé Dienville 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 20 49 lecafeducentre10@gmail.com
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English :
L’événement Concert Backin’Roads Dienville a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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