39ème édition du triathlon de La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard

39ème édition du triathlon de La Ferté-Bernard

Base de loisirs La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : 15 – 15 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

Compétitions triathlon. Samedi jeunes challenge paratriathlon tri relais. Dimanche épreuves format S et M. Dépassement de soi et convivialité seront au rendez-vous. .

Base de loisirs La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 80 84 29 69 vsftriathlon@gmail.com

