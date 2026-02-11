39ème édition du triathlon de La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard
39ème édition du triathlon de La Ferté-Bernard
Base de loisirs La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : 15 – 15 – 40 EUR
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23
2026-08-22
Compétitions triathlon. Samedi jeunes challenge paratriathlon tri relais. Dimanche épreuves format S et M. Dépassement de soi et convivialité seront au rendez-vous. .
Base de loisirs La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 80 84 29 69 vsftriathlon@gmail.com
