3e salon du véhicule industriel écoresponsable adapté a l’handicap Parc des exposition de Caen Caen

Caen

3e salon du véhicule industriel écoresponsable adapté a l’handicap

Parc des exposition de Caen 17 Rue Joseph Philippon Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Présentation de camion décoré, baptême de voiture de course , présentation des nouvelles technologie de camion, présentations des société de transport majeur de la régions, centre de formation présents pendant le weekend, présence de sociétés intérimaires.

Présentation de camion décoré

Baptême de voiture de course

Présentation des nouvelles technologie de camion

Avec différents concessionnaires poids lourd

Présentations des société de transport majeur de la régions

Centre de formation présents pendant le weekend

Présence de sociétés intérimaires

Forum de l’emploi ou tous les étudiants (muni de leur carte seront invité gratuitement le samedi

Enormément d’animation gratuite durant tous le weekend

entrée 3€ la journée 5€ le weekend

Samedi 30 mai 10h-23h45 et dimanche 31 mai 10h-18h.

les bénéfices de ce salon sont destiné a aidés des personnes en situation de handicap .

Parc des exposition de Caen 17 Rue Joseph Philippon Caen 14000 Calvados Normandie +33 7 82 18 68 26 normandytrucks@gmail.com

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English : 3e salon du véhicule industriel écoresponsable adapté a l’handicap

Presentation of decorated trucks, christening of racing cars, presentation of new truck technology, presentations by major transport companies in the region, training centre present during the weekend, presence of temporary employment companies.

L’événement 3e salon du véhicule industriel écoresponsable adapté a l’handicap Caen a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Caen la Mer