3e salon du véhicule industriel écoresponsable adapté a l’handicap Parc des exposition de Caen Caen
3e salon du véhicule industriel écoresponsable adapté a l’handicap Parc des exposition de Caen Caen samedi 30 mai 2026.
Caen
3e salon du véhicule industriel écoresponsable adapté a l’handicap
Parc des exposition de Caen 17 Rue Joseph Philippon Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
Présentation de camion décoré, baptême de voiture de course , présentation des nouvelles technologie de camion, présentations des société de transport majeur de la régions, centre de formation présents pendant le weekend, présence de sociétés intérimaires.
Présentation de camion décoré
Baptême de voiture de course
Présentation des nouvelles technologie de camion
Avec différents concessionnaires poids lourd
Présentations des société de transport majeur de la régions
Centre de formation présents pendant le weekend
Présence de sociétés intérimaires
Forum de l’emploi ou tous les étudiants (muni de leur carte seront invité gratuitement le samedi
Enormément d’animation gratuite durant tous le weekend
entrée 3€ la journée 5€ le weekend
Samedi 30 mai 10h-23h45 et dimanche 31 mai 10h-18h.
les bénéfices de ce salon sont destiné a aidés des personnes en situation de handicap .
Parc des exposition de Caen 17 Rue Joseph Philippon Caen 14000 Calvados Normandie +33 7 82 18 68 26 normandytrucks@gmail.com
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English : 3e salon du véhicule industriel écoresponsable adapté a l’handicap
Presentation of decorated trucks, christening of racing cars, presentation of new truck technology, presentations by major transport companies in the region, training centre present during the weekend, presence of temporary employment companies.
L’événement 3e salon du véhicule industriel écoresponsable adapté a l’handicap Caen a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Caen la Mer
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