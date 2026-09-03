3e SALON MINERAUX FOSSILES BIJOUX de CASTRES (Tarn) Parc des Expositions

Informations pratiques

HEXAGONE MINERAL vous donne rendez-vous les 7 et 8 novembre 2026 pour la 3e édition du Salon des minéraux fossiles et bijoux. Ce salon se déroulera dans le Parc des Expositions de Castres situé sur l’Avenue du Sidobre. Pour animer ce salon, les exposants professionnels et amateurs présenteront au public leurs dernières nouveautés en provenance du monde entier mais aussi de la région dont le riche patrimoine minéralogique n’est plus à démontrer. Comme dans tous nos salons, un très large choix de minéraux, fossiles et bijoux sera proposé à la vente pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Pour répondre toujours plus aux attentes du public, un service d’expertise gratuite sera aussi proposé par les organisateurs à celles et ceux qui souhaitent faire déterminer leurs découvertes minéralogiques ou paléontologiques. Cet événement situé à proximité du centre de Castres et très facile d’accès grâce aux panneaux installés par la municipalité devrait réunir une fois de plus tous les passionnés de la région et du grand sud de la France. Nous mettons tout en œuvre pour que ce week-end remplisse d’émerveillement les passionnés tout en sensibilisant les néophytes et les plus jeunes !

Ouverture au public : de 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche.

Tarif visiteurs : 4 € pour les plus de 12 ans ; gratuit pour les moins de 12 ans et les personnes à mobilité réduite.

Parking gratuit !