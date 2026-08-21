Temple de Castres : exposition photographique, Grand Temple de Castres, Castres

Informations pratiques

Temple de Castres : exposition photographique 19 et 20 septembre Grand Temple de Castres Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Entre 1895 et 1940, Louis Vène, bourgeois issu d’une famille protestante et vivant de ses rentes agricoles, se consacre avec passion à la photographie. Ses clichés donnent notamment à voir les loisirs de sa nombreuse famille dans sa résidence principale d’En Mottes, près de Vielmur-sur-Agout.

Découvrez ces photographies pleines de charme, témoins d’une époque révolue, tout en visitant le temple de Castres.

Grand Temple de Castres 2 rue du Consulat 81100 Castres Castres 81100 Saint-Jean Tarn Occitanie 0965046411

Découvrez ces photographies pleines de charme, témoins d’une époque révolue, tout en visitant le temple de Castres.

©EPU CENTRE TARN