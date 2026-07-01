Dançar al País 2026 Balètis trads, Place Jean Jaurès, Castres (81), Castres
jeudi 27 août 2026 · Place Jean Jaurès, Castres (81) · Castres
Informations pratiques
Dançar al País 2026 Balètis trads Jeudi 27 août, 19h00 Place Jean Jaurès, Castres (81) Tarn
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T19:00:00+02:00 – 2026-08-27T20:30:00+02:00
Fin : 2026-08-27T19:00:00+02:00 – 2026-08-27T20:30:00+02:00
Dançar al País 2026,balèti trad de l’été
avec Zinga-Zanga 09
le jeudi 27 août, 19h/20h30, Castres, place Jean Jaurès
L’Institut d’Études Occitanes – Section Tarn, le Centre Cultural Occitan d’Albigés et le Centre Occitan del País Castrés vous donnent rendez-vous tout l’été au fil de huit soirées d…
source: Dançar al País 2026 Balètis trads – AgendaTrad
Place Jean Jaurès, Castres (81) Place Jean Jaurès, 81100 Castres, France Castres 81100 Saint-Jean Tarn Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-08/dancar-al-pais-2026-baletis-trads.kd5c29gk »}]
avec Zinga-Zanga 09 baltrad balfolk
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