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Dançar al País 2026 Balètis trads, Place Jean Jaurès, Castres (81), Castres

jeudi 27 août 2026 · Place Jean Jaurès, Castres (81) · Castres

Dançar al País 2026 Balètis trads, Place Jean Jaurès, Castres (81), Castres

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Lieu
Place Jean Jaurès, Castres (81)
Adresse
Place Jean Jaurès, 81100 Castres, France
Ville
81100 Castres
Département
Tarn
Tarif
Gratuit

Dançar al País 2026 Balètis trads Jeudi 27 août, 19h00 Place Jean Jaurès, Castres (81) Tarn

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T19:00:00+02:00 – 2026-08-27T20:30:00+02:00
Fin : 2026-08-27T19:00:00+02:00 – 2026-08-27T20:30:00+02:00

Dançar al País 2026,balèti trad de l’été

avec Zinga-Zanga 09

le jeudi 27 août, 19h/20h30, Castres, place Jean Jaurès

L’Institut d’Études Occitanes – Section Tarn, le Centre Cultural Occitan d’Albigés et le Centre Occitan del País Castrés vous donnent rendez-vous tout l’été au fil de huit soirées d…

source: Dançar al País 2026 Balètis trads – AgendaTrad

Place Jean Jaurès, Castres (81) Place Jean Jaurès, 81100 Castres, France Castres 81100 Saint-Jean Tarn Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-08/dancar-al-pais-2026-baletis-trads.kd5c29gk »}]
avec Zinga-Zanga 09 baltrad balfolk

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