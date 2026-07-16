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Visite guidée : Histoire du Centre National et musée Jean Jaurès de Castres, depuis sa création jusqu’à nos jours, Centre national et musée Jean Jaurès, Castres

samedi 19 septembre 2026 · Centre national et musée Jean Jaurès · Castres

Visite guidée : Histoire du Centre National et musée Jean Jaurès de Castres, depuis sa création jusqu’à nos jours, Centre national et musée Jean Jaurès, Castres

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Centre national et musée Jean Jaurès
Adresse
2 Place Pélisson, 81100 Castres, France
Ville
81100 Castres
Département
Tarn
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Visite guidée : Histoire du Centre National et musée Jean Jaurès de Castres, depuis sa création jusqu’à nos jours 19 et 20 septembre Centre national et musée Jean Jaurès Tarn

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite guidée consacrée à l’histoire du Centre national et musée Jean-Jaurès de Castres, depuis sa création jusqu’à nos jours.

Centre national et musée Jean Jaurès 2 Place Pélisson, 81100 Castres, France Castres 81100 Saint-Jean Tarn Occitanie 0563624183 https://www.ville-castres.fr/fr/centre-national-et-musee-jean-jaures-presentation Riche d’un fonds constitué de nombreux documents manuscrits, imprimés, ouvrages, le Centre national et musée Jean Jaurès possède également d’importantes collections de caricatures, lithographies, dessins, articles de presse, œuvres d’art et objets divers de la IIIe République et de la vie politique en général, accessibles aux chercheurs, étudiants, historiens et à toute personne intéressée. Le CNMJJ représente l’épicentre de l’histoire de Jaurès, son œuvre et son époque, au sein d’une constellation jaurésienne rassemblant le musée de l’Histoire Vivante de Montreuil (1939), la Société d’études Jaurésienne (1959), la Fondation Jean-Jaurès (1992) ou encore l’espace Jaurès à Pampelonne (2014).
Visite guidée Histoire du Centre National et musée Jean Jaurès de Castres, depuis sa création jusqu’à nos jours

© Centre National et Musée Jean Jaurès

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