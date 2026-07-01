Conférence : « La sauvegarde du patrimoine écrit », Médiathèque de Castres-Sidobre, Castres

Informations pratiques

Conférence : « La sauvegarde du patrimoine écrit » Samedi 19 septembre, 18h15 Médiathèque de Castres-Sidobre Tarn

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:15:00+02:00 – 2026-09-19T19:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:15:00+02:00 – 2026-09-19T19:15:00+02:00

Incendies, dégâts des eaux, vols, dégradations et passage du temps sont autant de dangers qui menacent notre patrimoine écrit.

En s’appuyant sur des exemples concrets, Olivier Justafré et Fatima Ksori, spécialistes des Archives départementales du Tarn, présenteront les moyens mis en œuvre pour sauvegarder ces documents précieux.

Ado/Adulte | Durée : 1h | Sur inscription

Médiathèque de Castres-Sidobre

18h15 | Samedi 19 septembre

Médiathèque de Castres-Sidobre 2 Avenue du Sidobre, 81100 Castres Castres 81100 Bisséous Tarn Occitanie 05 63 62 41 60 https://www.castres-mazamet.fr/mediatheques/presentation https://www.facebook.com/Reseau.Mediatheques.CastresMazamet;https://www.youtube.com/@mediathequesdecastres-maza5526;https://www.instagram.com/reseau_mediatheques_cacm/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 62 41 60 »}] Avec la carte des médiathèques, réservez, empruntez et restituez vos documents dans la médiathèque de votre choix : Castres, Labruguière ou Mazamet. Accédez ainsi aux 100 000 documents (livres, CD, DVD, livres lus) du réseau.

Profitez toute l’année d’une programmation culturelle riche, variée et gratuite : lectures, contes et ateliers créatifs pour les enfants, rencontres d’écrivains et d’illustrateurs, échanges animés dans le cadre de nos prix des lecteurs (romans et mangas), ateliers de généalogie, siestes musicales, spectacles, projections de films et documentaires, visites d’expositions… Découverte, rencontres, convivialité et détente sont au programme.

Les animateurs multimédia du réseau vous proposent quant à eux de bénéficier d’un accompagnement gratuit et personnalisé au maniement des outils numériques et de participer à des ateliers multimédia variés.

En partenariat avec les établissements scolaires de la communauté d’agglomération, les médiathèques du réseau accueillent vos enfants toute l’année, pendant et en dehors des heures d’ouverture, pour des visites libres ou des accueils thématiques. Autant de rendez-vous essentiels pour les sensibiliser au plaisir de la lecture !

Tout au long de l’année, ce sont 30 professionnels qui vous accueillent, effectuent des recherches à la demande et vous apportent des suggestions personnalisées en fonction de vos besoins et attentes.

Incendies, dégâts des eaux, vols, dégradations et passage du temps sont autant de dangers qui menacent notre patrimoine écrit. En s’appuyant sur des exemples concrets, ces spécialistes des Archives …

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