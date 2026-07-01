Visite guidée de l’exposition « Lumières d’Espagne. 1880-1920 », Musée Goya, Castres

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition « Lumières d’Espagne. 1880-1920 » 19 et 20 septembre Musée Goya Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’exposition « Lumières d’Espagne. 1880-1920 » lors d’une visite guidée menée par Joëlle Arches et Thomas Gosset.

À travers une sélection d’œuvres emblématiques, plongez dans une période de profondes mutations esthétiques et culturelles qui a marqué l’histoire de l’art.

Une occasion privilégiée de porter un regard éclairé sur les artistes, les courants et les influences qui ont façonné cette époque fascinante.

Musée Goya 1 Rue de l’Hôtel de Ville, 81100 Castres, France Castres 81100 Laden Tarn Occitanie 0563715930 https://www.museegoya.fr Situé au bord de la rivière Agout, à l’emplacement d’une ancienne abbaye bénédictine, l’édifice qui abrite aujourd’hui le musée Goya est un ancien palais épiscopal construit au XVIIe siècle sous l’épiscopat de Monseigneur de Tubeuf. Son édification se déroule de 1665 à 1673, selon le plan du grand architecte de Versailles, Jules Hardouin-Mansart. De style classique, le bâtiment reprend le vocabulaire architectural en vogue au XVIIe siècle : symétrie et simplicité des formes, sobriété du décor, régularité des percements. Si l’aspect général du palais est aujourd’huii conservé, de nombreuses adaptations architecturales ont été réalisées à l’intérieur et en façades au cours des siècles, notamment le percement de nouvelles ouvertures, ainsi que la création de niveaux intermédiaires dans les étages. Les façades de l’ensemble du bâtiment sont inscrites à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1927. Depuis Toulouse : A 68 – sortie 2 GRAGNAGUE / D 112 : 1h20. Depuis Albi D 612 : 45 minutes. Depuis Béziers : D 612 direction Castres-Mazamet : 1h50. Depuis Carcassonne : D 118 vers Mazamet, puis D 612 : 1h18. Depuis Castelnaudary : D 624, puis D 622 et N 126 : 57 minutes.

Visite de l’exposition par Joëlle Arches et Thomas Gosset

©Ville de Castres