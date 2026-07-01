Visite commentée : entrez dans les réserves patrimoniales, Médiathèque de Castres-Sidobre, Castres

Informations pratiques

Visite commentée : entrez dans les réserves patrimoniales Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00, 16h30 Médiathèque de Castres-Sidobre Tarn

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Avec Sandra, Yann et Ludivine, visitez les réserves et découvrez comment sont conservés, protégés et restaurés les documents patrimoniaux des médiathèques et des archives municipales.

En partenariat avec les Archives municipales de la ville de Castres.

Ado/adulte.

Durée : 1h30.

Sur inscription.

Médiathèque de Castres-Sidobre.

Samedi 19 septembre, à 10h30, 14h et 16h30.

Médiathèque de Castres-Sidobre 2 Avenue du Sidobre, 81100 Castres Castres 81100 Bisséous Tarn Occitanie 05 63 62 41 60 https://www.castres-mazamet.fr/mediatheques/presentation https://www.facebook.com/Reseau.Mediatheques.CastresMazamet;https://www.youtube.com/@mediathequesdecastres-maza5526;https://www.instagram.com/reseau_mediatheques_cacm/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 62 41 60 »}] Avec la carte des médiathèques, réservez, empruntez et restituez vos documents dans la médiathèque de votre choix : Castres, Labruguière ou Mazamet. Accédez ainsi aux 100 000 documents (livres, CD, DVD, livres lus) du réseau.

Profitez toute l’année d’une programmation culturelle riche, variée et gratuite : lectures, contes et ateliers créatifs pour les enfants, rencontres d’écrivains et d’illustrateurs, échanges animés dans le cadre de nos prix des lecteurs (romans et mangas), ateliers de généalogie, siestes musicales, spectacles, projections de films et documentaires, visites d’expositions… Découverte, rencontres, convivialité et détente sont au programme.

Les animateurs multimédia du réseau vous proposent quant à eux de bénéficier d’un accompagnement gratuit et personnalisé au maniement des outils numériques et de participer à des ateliers multimédia variés.

En partenariat avec les établissements scolaires de la communauté d’agglomération, les médiathèques du réseau accueillent vos enfants toute l’année, pendant et en dehors des heures d’ouverture, pour des visites libres ou des accueils thématiques. Autant de rendez-vous essentiels pour les sensibiliser au plaisir de la lecture !

Tout au long de l’année, ce sont 30 professionnels qui vous accueillent, effectuent des recherches à la demande et vous apportent des suggestions personnalisées en fonction de vos besoins et attentes.

Avec Sandra, Yann et Ludivine, visitez les réserves et découvrez comment sont conservés, protégés et restaurés les documents patrimoniaux des médiathèques et des archives municipales.

©DR