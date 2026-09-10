3ème Banquet Gaulois au Château de Charmes Aisne, Parc du château de Charmes, Charmes
samedi 19 septembre 2026 · Parc du château de Charmes · Charmes
Informations pratiques
3ème Banquet Gaulois au Château de Charmes Aisne Samedi 19 septembre, 19h00 Parc du château de Charmes Aisne
places limités inscription sur Hello Asso
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00
A l’occasion des journées européennes du patrimoine 2026, l’association Teuta Viromendui et les bénévoles du Château de Charmes Aisne, vous invitent à un grand banquet comme nos ancêtres les Celtes Gaulois savaient l’organiser.
Un camp Celte accompagné de leurs « amis » Romains s’installe dans le parc sur tout le week end avec ses artisans, forgerons, tisseurs, cuisiniers qui vous ont concocté un menu digne de la table des chefs.
Nos cuisiniers vous ont préparé un menu avec des recettes Celtes Gauloise et vous serviront de la charcuterie gauloise, jambe de porc rôtie à la broche à la braise, fromage et des desserts gaulois (patisserie…)
Les boissons servis sont des recettes de l’époque.
Parc du château de Charmes 18, rue Jean Jaurès 02800 Charmes Charmes 02800 Aisne Hauts-de-France 07 76 36 93 90 https://www.chateaudecharmes-aisne.fr/ https://www.facebook.com/chateaudecharmesaisne/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-des-amis-du-chateau-de-charmes-aisne/evenements/3-eme-banquet-gaulois-au-chateau-de-charmes-aisne »}] Parc du château de Charmes (Aisne 02) possédant un hêtre pleureur planté dans les années 1760. (en reconstruction et remise en état après une très longue période « agricole » parking, gare de la Fère
A l’occasion des journées européennes du patrimoine 2026, l’association Teuta Viromendui et les bénévoles du Château de Charmes Aisne, vous invitent à un grand banquet comme nos ancêtres les Celtes …
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