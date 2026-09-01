UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Charmes

Concert flute et piano Charmes

dimanche 13 septembre 2026 · Charmes

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Place de l'Espée
Ville
88130 Charmes
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Charmes

Concert flute et piano

Place de l’Espée Charmes Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 16:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Concert FLUTE et PIANO, avec Marine GUEDON et Romain LASSALLE
entrée libreTout public
0  .

Place de l’Espée Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 6 59 71 67 36 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

FLUTE and PIANO Concert, featuring Marine GUEDON and Romain LASSALLE
Free admission

L’événement Concert flute et piano Charmes a été mis à jour le 2026-09-02 par OT EPINAL ET SA REGION

À voir aussi à Charmes (Vosges)