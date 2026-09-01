AGENDA · Charmes
Concert flute et piano Charmes
dimanche 13 septembre 2026 · Charmes
Informations pratiques
Charmes
Concert flute et piano
Place de l’Espée Charmes Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 16:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Concert FLUTE et PIANO, avec Marine GUEDON et Romain LASSALLE
entrée libreTout public
0 .
Place de l’Espée Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 6 59 71 67 36
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English :
FLUTE and PIANO Concert, featuring Marine GUEDON and Romain LASSALLE
Free admission
L’événement Concert flute et piano Charmes a été mis à jour le 2026-09-02 par OT EPINAL ET SA REGION
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