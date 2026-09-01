Informations pratiques

Charmes

Concert flute et piano

Place de l’Espée Charmes Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 16:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Concert FLUTE et PIANO, avec Marine GUEDON et Romain LASSALLE

entrée libreTout public

0 .

Place de l’Espée Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 6 59 71 67 36

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English :

FLUTE and PIANO Concert, featuring Marine GUEDON and Romain LASSALLE

Free admission

L’événement Concert flute et piano Charmes a été mis à jour le 2026-09-02 par OT EPINAL ET SA REGION