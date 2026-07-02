concert Nuits d’été rue Pidolot Charmes
dimanche 30 mai 2027 · rue Pidolot · Charmes
Informations pratiques
Charmes
concert Nuits d’été
rue Pidolot Église Saint-Nicolas Charmes Vosges
Tarif : – – EUR
5
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2027-05-30 17:00:00
fin : 2027-05-30
Date(s) :
2027-05-30
Orchestre la belle image
Geoffroy Jourdain, direction et présentation
David Tricou, ténor
J’ai embrassé l’aube d’été.
Ce vers d’Arthur Rimbaud, qui a inspiré à Honegger sa Pastorale d’été, résume bien l’atmosphère des œuvres rassemblées ici. L’amour, la nature et le rêve s’y entremêlent dans une certaine torpeur. Par une chaude journée, nous voilà partis sur des chemins mystérieux à la rencontre d’un faune assoupi, d’amants alanguis ou d’une fleur qui parle. De l’aube à la nuit, la musique dépeint alors toute la profondeur du sentiment humain. Un programme d’une grande sensibilité, qui nous rappelle avec justesse qu’à l’origine, musique et poésie ne faisaient qu’une.Tout public
5 .
rue Pidolot Église Saint-Nicolas Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32
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English :
Orchestre la belle image
Geoffroy Jourdain, conductor and presenter
David Tricou, tenor
%AB I kissed the dawn of summer. %BB
This line by Arthur Rimbaud, which inspired Honegger’s *Pastorale d’été*, aptly sums up the atmosphere of the works gathered here. Love, nature, and dreams intertwine in a certain languor. On a warm day, we set off along mysterious paths to encounter a slumbering faun, languid lovers, or a flower that speaks. From dawn to night, the music captures the full depth of human emotion. A program of great sensitivity, which aptly reminds us that, in the beginning, music and poetry were one and the same.
L’événement concert Nuits d’été Charmes a été mis à jour le 2026-07-02 par OT EPINAL ET SA REGION
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