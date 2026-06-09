Concert annuel de la chorale chœur et choré Charmes samedi 22 août 2026.

Charmes

Concert annuel de la chorale chœur et choré

Salle de l’Espée Charmes Vosges

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2026-08-22 15:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22 2026-08-23

Spectacle chantant de la Chorale Chœur et Choré variété française

réservation fortement conseilléeTout public

3 .

Salle de l’Espée Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 6 59 08 18 79

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English :

Singing show by the Ch?ur et Choré choir: French variety

booking strongly advised

L’événement Concert annuel de la chorale chœur et choré Charmes a été mis à jour le 2026-06-05 par OT EPINAL ET SA REGION