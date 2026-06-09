Concert annuel de la chorale chœur et choré Charmes
Concert annuel de la chorale chœur et choré Charmes samedi 22 août 2026.
Charmes
Concert annuel de la chorale chœur et choré
Salle de l’Espée Charmes Vosges
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Samedi 2026-08-22 15:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-22 2026-08-23
Spectacle chantant de la Chorale Chœur et Choré variété française
réservation fortement conseilléeTout public
3 .
Salle de l’Espée Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 6 59 08 18 79
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English :
Singing show by the Ch?ur et Choré choir: French variety
booking strongly advised
L’événement Concert annuel de la chorale chœur et choré Charmes a été mis à jour le 2026-06-05 par OT EPINAL ET SA REGION
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