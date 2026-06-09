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Concert annuel de la chorale chœur et choré Charmes

Concert annuel de la chorale chœur et choré Charmes

Concert annuel de la chorale chœur et choré Charmes samedi 22 août 2026.

Adresse : Salle de l'Espée

Ville : 88130 Charmes

Département : Vosges

Début : samedi 22 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 3 Tarif de base plein tarif

Charmes

Concert annuel de la chorale chœur et choré

Salle de l’Espée Charmes Vosges

Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Samedi 2026-08-22 15:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-22 2026-08-23

Spectacle chantant de la Chorale Chœur et Choré variété française
réservation fortement conseilléeTout public
3  .

Salle de l’Espée Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 6 59 08 18 79 

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English :

Singing show by the Ch?ur et Choré choir: French variety
booking strongly advised

L’événement Concert annuel de la chorale chœur et choré Charmes a été mis à jour le 2026-06-05 par OT EPINAL ET SA REGION

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