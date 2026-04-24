One-man show jeune ou presque Charmes
One-man show jeune ou presque Charmes mercredi 9 septembre 2026.
Charmes
One-man show jeune ou presque
Place de l’Espée Charmes Vosges
Tarif : – – EUR
7
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-09 20:30:00
fin : 2026-09-09 22:00:00
Date(s) :
2026-09-09
Le spectacle Jeune ou presque est présenté par Tristan Mangeot, qui explore des thèmes tels que la vie de chef d’entreprise et l’humour noir. Il mêle l’absurde et l’humour dans son premier spectacle, qui a déjà remporté plusieurs prix en festival.
Il est recommandé de réserver ses places à l’avance.Tout public
7 .
Place de l’Espée Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 9 64 43 05 78 bmlc.charmes@gmail.com
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English :
The Jeune ou presque show is presented by Tristan Mangeot, who explores themes such as the life of a company director and black humor. He mixes the absurd with humor in his first show, which has already won several festival awards.
Advance reservations are recommended.
L’événement One-man show jeune ou presque Charmes a été mis à jour le 2026-04-24 par OT EPINAL ET SA REGION
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