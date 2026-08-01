Concours de Pétanque Charmes
mercredi 12 août 2026 · Charmes
Informations pratiques
Charmes
Concours de Pétanque
Bourg Charmes Allier
Tarif : 10 – 10 – EUR
10€ par équipe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Concours de pétanque en doublette organisé par la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal, le Comité Pétanque de l’Allier et le Comité Régional de Pétanque avec arbitre officiel et licence obligatoire. Buvette et restauration sur place.
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Bourg Charmes 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 34 78 32
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English :
A doubles pétanque tournament organized by the French Federation of Pétanque and Jeu Provençal, the Allier Pétanque Committee, and the Regional Pétanque Committee, featuring an official referee and requiring a license. Refreshments and food available on site.
L’événement Concours de Pétanque Charmes a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Val de Sioule
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