Informations pratiques

Charmes

Concours de Pétanque

Bourg Charmes Allier

Tarif : 10 – 10 – EUR

10€ par équipe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Concours de pétanque en doublette organisé par la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal, le Comité Pétanque de l’Allier et le Comité Régional de Pétanque avec arbitre officiel et licence obligatoire. Buvette et restauration sur place.

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Bourg Charmes 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 34 78 32

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English :

A doubles pétanque tournament organized by the French Federation of Pétanque and Jeu Provençal, the Allier Pétanque Committee, and the Regional Pétanque Committee, featuring an official referee and requiring a license. Refreshments and food available on site.

L’événement Concours de Pétanque Charmes a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Val de Sioule