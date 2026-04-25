Soirée Sous la Couette HALLOWEEN- Contes au Musée du jouet Musée du JOUET Souvenirs d’Enfant Charmes
Soirée Sous la Couette HALLOWEEN- Contes au Musée du jouet Musée du JOUET Souvenirs d’Enfant Charmes samedi 31 octobre 2026.
Charmes
Soirée Sous la Couette HALLOWEEN- Contes au Musée du jouet
Musée du JOUET Souvenirs d’Enfant 11 rue François MITTERRAND Charmes Allier
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 18:30:00
fin : 2026-10-31 19:00:00
Date(s) :
2026-10-31
Soirée sous la couette avec des contes autour d’Halloween pour les enfants au musée du jouet.
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Musée du JOUET Souvenirs d’Enfant 11 rue François MITTERRAND Charmes 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 00 77 73 lechevalabascule03@orange.fr
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English :
An evening under the comforter with Halloween tales for children at the Toy Museum.
L’événement Soirée Sous la Couette HALLOWEEN- Contes au Musée du jouet Charmes a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de tourisme Val de Sioule
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