Charmes

Balade contée sur les bords de la Moselle

espace SIMONIN Charmes Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

La compagnie Vaoùilmeplait en collaboration avec l’association CPN Les p’tits castaors vous propose une balade contée sur les bords de la Moselle.

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espace SIMONIN Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 6 73 38 50 75

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English :

The Vaoùilmeplait company, in collaboration with the CPN association Les p’tits castaors, offers a storytelling stroll along the banks of the Moselle.

L’événement Balade contée sur les bords de la Moselle Charmes a été mis à jour le 2026-05-12 par OT EPINAL ET SA REGION