Balade contée sur les bords de la Moselle Charmes
Balade contée sur les bords de la Moselle Charmes dimanche 27 septembre 2026.
Charmes
Balade contée sur les bords de la Moselle
espace SIMONIN Charmes Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
La compagnie Vaoùilmeplait en collaboration avec l’association CPN Les p’tits castaors vous propose une balade contée sur les bords de la Moselle.
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espace SIMONIN Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 6 73 38 50 75
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English :
The Vaoùilmeplait company, in collaboration with the CPN association Les p’tits castaors, offers a storytelling stroll along the banks of the Moselle.
L’événement Balade contée sur les bords de la Moselle Charmes a été mis à jour le 2026-05-12 par OT EPINAL ET SA REGION
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