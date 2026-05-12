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Balade contée sur les bords de la Moselle Charmes

Balade contée sur les bords de la Moselle Charmes dimanche 27 septembre 2026.

Adresse : espace SIMONIN

Ville : 88130 Charmes

Département : Vosges

Début : dimanche 27 septembre 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Tarif :

Charmes

Balade contée sur les bords de la Moselle

espace SIMONIN Charmes Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

La compagnie Vaoùilmeplait en collaboration avec l’association CPN Les p’tits castaors vous propose une balade contée sur les bords de la Moselle.
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espace SIMONIN Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 6 73 38 50 75 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Vaoùilmeplait company, in collaboration with the CPN association Les p’tits castaors, offers a storytelling stroll along the banks of the Moselle.

L’événement Balade contée sur les bords de la Moselle Charmes a été mis à jour le 2026-05-12 par OT EPINAL ET SA REGION

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