Charmes

Les merveilleuses estivales

Charmes Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-08-17 16:00:00

fin : 2026-08-17 21:00:00

Date(s) :

2026-08-17 2026-08-27

Les Merveilleuses Estivales, marchés de producteurs et d’artisans d’art, feront une nouvelle fois le bonheur des curieux tout au long de l’été au cœur des Vosges !

Cette année marque l’arrivée des Merveilleuses Estivales à Charmes ! Pour cette première édition, le marché se tiendra au port de plaisance. Producteurs et artisans locaux seront au rendez-vous pour partager leur savoir-faire et leurs spécialités.

Concert de Morgane G, animations et petite restauration sur place une belle occasion de profiter, en famille ou entre amis, d’un moment convivial et gourmand dans une ambiance estivale.Tout public

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Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 9 64 43 05 78 bmlc.charmes@gmail.com

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English :

Once again, the Merveilleuses Estivales producers? and craftsmen?s markets will delight the curious all summer long in the heart of the Vosges!

This year marks the arrival of the Merveilleuses Estivales in Charmes! For this first edition, the market will be held at the marina. Local producers and artisans will be on hand to share their know-how and specialities.

A concert by Morgane G, entertainment and light refreshments on site: a great opportunity for families and friends to enjoy a convivial, gourmet moment in a summery atmosphere.

L’événement Les merveilleuses estivales Charmes a été mis à jour le 2026-05-26 par OT EPINAL ET SA REGION