Charmes

Soupe contée

Salle des fêtes mairie Charmes Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-07 19:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Pour le plus grand plaisir des dégustateurs de soupe venez nombreux assister à la soirée soupe contée organisée par l’association VAOUILMEPLAIT .

Vous pourrez vous régaler avec un apéritif, une délicieuse soupe & un succulent dessert le tout agrémenté de contes…

Uniquement sur réservation au 06 73 38 50 75

Tout public à partir de 8/10 ans.Tout public

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Salle des fêtes mairie Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 6 73 38 50 75

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English :

To the delight of soup lovers, come along to the soupe contée evening organized by the VAOUILMEPLAIT association.

Enjoy an aperitif, a delicious soup & a succulent dessert, all accompanied by storytelling…

By reservation only: 06 73 38 50 75

All ages 8/10 and up.

L’événement Soupe contée Charmes a été mis à jour le 2026-05-12 par OT EPINAL ET SA REGION