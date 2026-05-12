Soupe contée Charmes
Soupe contée Charmes samedi 7 novembre 2026.
Charmes
Soupe contée
Salle des fêtes mairie Charmes Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-11-07 19:00:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Pour le plus grand plaisir des dégustateurs de soupe venez nombreux assister à la soirée soupe contée organisée par l’association VAOUILMEPLAIT .
Vous pourrez vous régaler avec un apéritif, une délicieuse soupe & un succulent dessert le tout agrémenté de contes…
Uniquement sur réservation au 06 73 38 50 75
Tout public à partir de 8/10 ans.Tout public
.
Salle des fêtes mairie Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 6 73 38 50 75
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English :
To the delight of soup lovers, come along to the soupe contée evening organized by the VAOUILMEPLAIT association.
Enjoy an aperitif, a delicious soup & a succulent dessert, all accompanied by storytelling…
By reservation only: 06 73 38 50 75
All ages 8/10 and up.
L’événement Soupe contée Charmes a été mis à jour le 2026-05-12 par OT EPINAL ET SA REGION
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