Reconstitution historique gauloise et romaine, Parc du château de Charmes, Charmes

Informations pratiques

Reconstitution historique gauloise et romaine 19 et 20 septembre Parc du château de Charmes Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Lors des Journées Européennes du Patrimoine 2026, le Château de Charmes accueillera l’association Teuta-Viromandui pour une immersion dans la vie quotidienne des Gaulois ! Nouveauté cette année … des légionaires romains se sont invités au château !

Les visiteurs auront l’occasion de découvrir un campement gaulois et romain fidèlement reconstitué, où seront présentées des démonstrations d’artisanat, des scènes de la vie civile et militaire, ainsi que des animations interactives. Cette reconstitution vise à offrir une expérience éducative et immersive, permettant de mieux comprendre le mode de vie, les traditions et les savoir-faire des anciens habitants de la région.

Parc du château de Charmes 18, rue Jean Jaurès 02800 Charmes Charmes 02800 Aisne Hauts-de-France 07 76 36 93 90 https://www.chateaudecharmes-aisne.fr/ https://www.facebook.com/chateaudecharmesaisne/ Parc du château de Charmes (Aisne 02) possédant un hêtre pleureur planté dans les années 1760. (en reconstruction et remise en état après une très longue période « agricole » parking, gare de la Fère

Lors des Journées Européennes du Patrimoine 2026, le Château de Charmes accueillera l’association Teuta-Viromandui pour une immersion dans la vie quotidienne des Gaulois ! Nouveauté cette année … !…

Château de Charmes