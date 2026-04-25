3ème Brocante musicale scène ouverte vide-greniers Parc des bourins Vichy
3ème Brocante musicale scène ouverte vide-greniers Parc des bourins Vichy dimanche 10 mai 2026.
Vichy
3ème Brocante musicale scène ouverte vide-greniers
Parc des bourins Avenue de France Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Un objet ou un bien à vendre en rapport avec la musique?….. c’est pour vous !!! Groupe de musique non professionnel, vous voulez que l’on vous découvre?…. c’est pour vous!!!
Vous videz votre grenier?….. il y aura aussi de la place pour vous!!!
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Parc des bourins Avenue de France Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 43 76 83 comiteq2f@gmail.com
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English :
Do you have a music-related object or item for sale? ….. is for you!!! If you’re a non-professional band and want to be discovered, …. is the place for you!
You’re emptying your attic?….. there’ll be room for you too!
L’événement 3ème Brocante musicale scène ouverte vide-greniers Vichy a été mis à jour le 2026-04-19 par Vichy Destinations
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