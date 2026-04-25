3ème Brocante musicale scène ouverte vide-greniers Parc des bourins Vichy

Vichy

3ème Brocante musicale scène ouverte vide-greniers

Parc des bourins Avenue de France Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Un objet ou un bien à vendre en rapport avec la musique?….. c’est pour vous !!! Groupe de musique non professionnel, vous voulez que l’on vous découvre?…. c’est pour vous!!!

Vous videz votre grenier?….. il y aura aussi de la place pour vous!!!

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Parc des bourins Avenue de France Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 43 76 83 comiteq2f@gmail.com

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English :

Do you have a music-related object or item for sale? ….. is for you!!! If you’re a non-professional band and want to be discovered, …. is the place for you!

You’re emptying your attic?….. there’ll be room for you too!

L’événement 3ème Brocante musicale scène ouverte vide-greniers Vichy a été mis à jour le 2026-04-19 par Vichy Destinations