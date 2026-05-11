3ème Concert du Festival d’Arromanches Place du Général De Gaulle Arromanches-les-Bains

Arromanches-les-Bains

3ème Concert du Festival d’Arromanches

Place du Général De Gaulle Eglise Arromanches-les-Bains Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:00:00

fin : 2026-08-13 22:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Au commencement était le Verbe.

Avec Les Horizons Chimériques et Direction, Nicolas André. Une immersion dans le motet allemand, de Heinrich Schütz à Johann Sebastian Bach la musique du mot, la force de la foi, l’intensité spirituelle.

Au commencement était le Verbe.

Avec Les Horizons Chimériques et Direction, Nicolas André. Une immersion dans le motet allemand, de Heinrich Schütz à Johann Sebastian Bach la musique du mot, la force de la foi, l’intensité spirituelle. .

Place du Général De Gaulle Eglise Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie +33 2 31 10 72 91 arromanches.loisirs.culture@orange.fr

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English : 3ème Concert du Festival d’Arromanches

In the beginning was the Word.

With Les Horizons Chimériques and conducted by Nicolas André. An immersion in the German motet, from Heinrich Schütz to Johann Sebastian Bach: the music of the word, the strength of faith, the spiritual intensity.

L’événement 3ème Concert du Festival d’Arromanches Arromanches-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Bayeux Intercom