4ème Concert du Festival d’Arromanches 2026 Place du Général De Gaulle Arromanches-les-Bains

Arromanches-les-Bains

4ème Concert du Festival d’Arromanches 2026

Place du Général De Gaulle Eglise Arromanches-les-Bains Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:00:00

fin : 2026-08-15 22:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Le génie Beethoven.

En clôture du festival 2026, deux éclats de génie de Ludwig van Beethoven la 1ère Symphonie et le Concerto pour violon, avec Stéphanie-Marie Degand, représentante éclatante du violon français, et l’Orchestre les Horizons Chimériques. Direction, Nicolas André.

Le génie Beethoven.

En clôture du festival 2026, deux éclats de génie de Ludwig van Beethoven la 1ère Symphonie et le Concerto pour violon, avec Stéphanie-Marie Degand, représentante éclatante du violon français, et l’Orchestre les Horizons Chimériques. Direction, Nicolas André. .

Place du Général De Gaulle Eglise Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie +33 2 31 10 72 91 arromanches.loisirs.culture@orange.fr

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English : 4ème Concert du Festival d’Arromanches 2026

The genius of Beethoven.

To close the 2026 Festival, two bursts of genius by Ludwig van Beethoven: the 1st Symphony and the Violin Concerto, with Stéphanie-Marie Degand, a dazzling representative of French violin, and the Orchestre les Horizons Chimériques. Conducted by Nicolas André.

L’événement 4ème Concert du Festival d’Arromanches 2026 Arromanches-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Bayeux Intercom