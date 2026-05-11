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Réveil Musculaire via la Sophro Dynamique Jardin des Pins Arromanches-les-Bains

Réveil Musculaire via la Sophro Dynamique Jardin des Pins Arromanches-les-Bains dimanche 16 août 2026.

Lieu : Jardin des Pins

Adresse : Derrière le Musée du Débarquement

Ville : 14117 Arromanches-les-Bains

Département : Calvados

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Arromanches-les-Bains

Réveil Musculaire via la Sophro Dynamique

Jardin des Pins Derrière le Musée du Débarquement Arromanches-les-Bains Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 11:00:00
fin : 2026-08-16 12:00:00

Date(s) :
2026-08-16

La sophrologie dynamique s’appuie sur des techniques ludiques, axées sur la gestuelle, la respiration, la visualisation des zones du corps. On va réveiller les muscles, mettre le corps en mouvement !
La sophrologie dynamique s’appuie sur des techniques ludiques, axées sur la gestuelle, la respiration, la visualisation des zones du corps. On va réveiller les muscles, mettre le corps en mouvement !   .

Jardin des Pins Derrière le Musée du Débarquement Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie +33 2 31 10 72 91  arromanches.loisirs.culture@orange.fr

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English : Réveil Musculaire via la Sophro Dynamique

Dynamic sophrology uses playful techniques based on movement, breathing and visualisation of areas of the body. We’ll wake up your muscles and get your body moving!

L’événement Réveil Musculaire via la Sophro Dynamique Arromanches-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Bayeux Intercom

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