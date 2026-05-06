6ème Lundi d’Arromanches 2Desire Tribute U2 Place du 6 juin Arromanches-les-Bains
6ème Lundi d’Arromanches 2Desire Tribute U2 Place du 6 juin Arromanches-les-Bains lundi 17 août 2026.
Arromanches-les-Bains
6ème Lundi d’Arromanches 2Desire Tribute U2
Place du 6 juin Esplanade du Musée du Débarquement Arromanches-les-Bains Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 21:00:00
fin : 2026-08-17 22:30:00
Date(s) :
2026-08-17
Arromanches Loisirs Culture accueille ce tribute U2 formé en 2009.
Les membres du groupe 2Desire reprennent les titres incontournables du groupe Irlandais U2.
Ils reprendront les mélodies du vaste répertoire depuis l’album Boy de 1980 jusqu’à aujourd’hui.
Arromanches Loisirs Culture accueille ce tribute U2 formé en 2009.
Les membres du groupe 2Desire reprennent les titres incontournables du groupe Irlandais U2.
Ils reprendront les mélodies du vaste répertoire depuis l’album Boy de 1980 jusqu’à aujourd’hui. .
Place du 6 juin Esplanade du Musée du Débarquement Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie +33 2 31 10 72 91 arromanches.loisirs.culture@orange.fr
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English : 6ème Lundi d’Arromanches 2Desire Tribute U2
Arromanches Loisirs Culture welcomes this U2 tribute formed in 2009.
The members of 2Desire will be covering the best-known songs by the Irish band U2.
They will be covering melodies from the band’s vast repertoire, from their 1980 album Boy right through to the present day.
L’événement 6ème Lundi d’Arromanches 2Desire Tribute U2 Arromanches-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Bayeux Intercom
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