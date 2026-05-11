Festival LAVH Littérature A Voix Haute Salle des fêtes Arromanches-les-Bains
Festival LAVH Littérature A Voix Haute Salle des fêtes Arromanches-les-Bains jeudi 20 août 2026.
Arromanches-les-Bains
Festival LAVH Littérature A Voix Haute
Salle des fêtes Place du 6 juin Arromanches-les-Bains Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:30:00
fin : 2026-08-20 20:30:00
Date(s) :
2026-08-20
Dans le cadre des Soirées Littéraires du Bessin 2026, une lecture d’environ une heure, par les comédiens Éric Elmosnino et Mélodie Richard, du roman par lettres Les Pauvres Gens de Fiodor Dostoïevski, adapté par Thomas Sacksick.
Cette lecture sera suivie d’un verre offert par ALC.
Lecture par Éric Elmosnino et Mélodie Richard.
Dans le cadre des Soirées Littéraires du Bessin 2026 , une lecture d’environ une heure, par les comédiens Éric Elmosnino et Mélodie Richard, du roman par lettres Les Pauvres Gens de Fiodor Dostoïevski, adapté par Thomas Sacksick. Cette lecture sera suivie d’un verre offert par Arromanches Loisirs et Culture, qui sera l’occasion d’un échange avec le public. .
Salle des fêtes Place du 6 juin Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie +33 2 31 22 83 81 contact@litteratureavoixhaute.com
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English : Festival LAVH Littérature A Voix Haute
As part of the Soirées Littéraires du Bessin 2026, actors Éric Elmosnino and Mélodie Richard will give a reading of around an hour from the novel by letter: Les Pauvres Gens by Fyodor Dostoyevsky, adapted by Thomas Sacksick.
The reading will be followed by a drink hosted by ALC.
L’événement Festival LAVH Littérature A Voix Haute Arromanches-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Bayeux Intercom
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