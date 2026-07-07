3ème édition Cabourg en humour Cabourg
jeudi 22 octobre 2026 · Cabourg
Informations pratiques
Cabourg
3ème édition Cabourg en humour
Dans toute la ville Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-22
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-22
Cabourg en humour est de retour pour sa troisième édition ! Le concept est simple une troupe d’humoristes drôles et talentueux viennent vous faire rire dans différents lieux transformés pour l’heure en Comedy Club. Alors prêt à les rejoindre et sillonner Cabourg en riant ?
Cabourg en humour est de retour pour sa troisième édition ! Le concept est simple une troupe d’humoristes drôles et talentueux viennent vous faire rire dans différents lieux transformés pour l’heure en Comedy Club. Alors prêt à les rejoindre et sillonner Cabourg en riant ?
Programmation détaillée à venir.
Billetterie à l’office de tourisme ou sur Cabourg.fr à partir de fin août / début septembre. .
Dans toute la ville Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr
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English : 3ème édition Cabourg en humour
Cabourg en humour is back for its third edition! The concept is simple: a troupe of funny and talented comedians are coming to make you laugh at various venues that have been temporarily transformed into comedy clubs. So, are you ready to join them and explore Cabourg with a smile?
L’événement 3ème édition Cabourg en humour Cabourg a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Cabourg
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