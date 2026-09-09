3ème édition du Salon du Livre Essais, documents, actualités avenue Georges Clémeanceau Valence
samedi 24 octobre 2026 · avenue Georges Clémeanceau · Valence
Informations pratiques
Valence
3ème édition du Salon du Livre Essais, documents, actualités
avenue Georges Clémeanceau Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-24
Le Salon du Livre Essais, documents, actualités revient pour une 3ème année à Valence !
PROGRAMMATION A VENIR
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avenue Georges Clémeanceau Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
The Essays, Documents, Current Events Book Fair is back for its 3rd year in Valence!
PROGRAM COMING SOON
L’événement 3ème édition du Salon du Livre Essais, documents, actualités Valence a été mis à jour le 2026-08-20 par Valence Romans Tourisme
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