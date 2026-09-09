3ème édition du Salon du Livre Essais, documents, actualités avenue Georges Clémeanceau Valence

Informations pratiques

Valence

3ème édition du Salon du Livre Essais, documents, actualités

avenue Georges Clémeanceau Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-24

Le Salon du Livre Essais, documents, actualités revient pour une 3ème année à Valence !



PROGRAMMATION A VENIR

.

avenue Georges Clémeanceau Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Essays, Documents, Current Events Book Fair is back for its 3rd year in Valence!

PROGRAM COMING SOON

L’événement 3ème édition du Salon du Livre Essais, documents, actualités Valence a été mis à jour le 2026-08-20 par Valence Romans Tourisme