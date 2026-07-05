Balade en bateau Tour des Moussaillons Quai Frédéric Mistral Valence
dimanche 5 juillet 2026 · Quai Frédéric Mistral · Valence
Informations pratiques
Valence
Balade en bateau Tour des Moussaillons
Quai Frédéric Mistral Halte fluviale Valence Drôme
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:00:00
fin : 2026-09-09 14:00:00
Date(s) :
2026-07-05 2026-08-23 2026-09-09 2026-09-30
Offrez à vos enfants une aventure inoubliable avec la Balade des Moussaillons, une promenade spécialement pensée pour les petits explorateurs ! Embarquez à la Halte fluviale à Valence pour une découverte enchantée du Rhône et de ses trésors.
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Quai Frédéric Mistral Halte fluviale Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 30 79 76 info@canotiersboatnbike.com
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English :
Treat your children to an unforgettable adventure with the Balade des Moussaillons, a walk specially designed for little explorers! Embark at the Halte fluviale in Valence for an enchanted discovery of the Rhône and its treasures.
L’événement Balade en bateau Tour des Moussaillons Valence a été mis à jour le 2026-07-01 par Valence Romans Tourisme
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