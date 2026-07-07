Les Off Live au Marché Festival Sur le Champ Valence
mardi 7 juillet 2026 · Valence
Informations pratiques
Valence
Les Off Live au Marché Festival Sur le Champ
Place des Clercs Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-07-07 18:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Live au Marché nocturne des créateurs Place des Clercs. En partenariat avec Jazz Action Valence.
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Place des Clercs Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40
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English :
Live at the Marché Nocturne des Créateurs at Place des Clercs. In partnership with Jazz Action Valence.
L’événement Les Off Live au Marché Festival Sur le Champ Valence a été mis à jour le 2026-07-02 par Valence Romans Tourisme
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