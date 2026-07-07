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AGENDA · Valence

Les Off Live au Marché Festival Sur le Champ Valence

mardi 7 juillet 2026 · Valence

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Place des Clercs
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Les Off Live au Marché Festival Sur le Champ

Place des Clercs Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-07-07 18:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Live au Marché nocturne des créateurs Place des Clercs. En partenariat avec Jazz Action Valence.
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Place des Clercs Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 

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English :

Live at the Marché Nocturne des Créateurs at Place des Clercs. In partnership with Jazz Action Valence.

L’événement Les Off Live au Marché Festival Sur le Champ Valence a été mis à jour le 2026-07-02 par Valence Romans Tourisme

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