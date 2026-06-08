3ème édition Fête de la Pleine Lune 2026 La Mutante Lannion

Lannion

3ème édition Fête de la Pleine Lune 2026

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

La 3ème édition de la Fête de la Pleine Lune vous donne rendez-vous le samedi 25 juillet 2026, au

Manoir de Trorozec à Lannion, sur la magnifique Côte de Granit Rose dans les Côtes-d’Armor en

Bretagne, pour une grande journée immersive autour du bien-être, de la nature, des traditions vivantes

et de la culture celtique.

Devenue un rendez-vous incontournable, la Fête de la Pleine Lune vous plonge tous les deux ans dans

une atmosphère féérique, celtique et médiévale mêlant artisanat, musique, conférences et animations.

Cette édition proposera également plusieurs nouveautés, dont un concours de costumes féeriques,

celtiques et médiévaux ainsi qu’une grande célébration sous la pleine lune, prolongée par une soirée

festive jusqu’à 1h du matin. Plus de 40 exposants & créateurs bretons Conférences & temps de transmission Ateliers découverte et démonstrations artisanales Concerts de harpe celtique, handpan & live music Concours de costumes féeriques, celtiques et médiévaux Concours de photographie Grande soirée festive de 22h30 à 1h du matin

Cette édition accueillera trois invités d’honneur: Pascal Lamour, auteur, musicien et figure incontournable

de la culture celtique contemporaine, Christophe Auray, auteur et ethnohistorien reconnu pour ses

travaux sur les traditions populaires bretonnes, ainsi que Justine Jouet, historienne et auteure, qui

explore avec passion les légendes, croyances et figures féminines de Bretagne.

Musique live avec Marion Le Solliec à la harpe celtique, Dominique Molard au handpan, ainsi que le duo

Soloma & Alizarina, qui proposera un voyage musical original entre sonorités du monde, jazz et

ambiances électro-acoustiques. .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement 3ème édition Fête de la Pleine Lune 2026 Lannion a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose