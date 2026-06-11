Festival Extérieur-Jour La Mutante Lannion

Lannion

Festival Extérieur-Jour

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

JUSTINER TITFLEUR | 18h00

Titfleur est un solo acrobatique autour d’un mât chinois d’un bouquet de fleurs et d’une vielle radio qui n’en fait qu’à sa tête… Avec ses airs de clown, Justine danse le swing à la verticale ! Entre Swing et acrobatie Justine vous réserve quelques surprises… Spectacle familiale payant.

TIGRISS | 20h30

Tigrisss est né de la rencontre entre les musiques grecques et kurdes. Porté par le chant et un riche dialogue instrumental (accordéon, contrebasse, bouzouki, saxophone soprano et percussions), le groupe fait résonner des récits d’exil, de mémoire et de fête.

Réunis au sein du collectif drômois Krifa-Krifa, les musicien·nes proposent une musique chaleureuse et sensible, nourrie par les traditions et ouverte aux rencontres. Un voyage musical profondément humain, entre héritages culturels et émotions partagées.

KODAC | 22h00

Jeune DJ breton en pleine émergence, Kodac explore un univers musical éclectique où se croisent techno, pop et électro. À travers des sets rythmés et généreux, il partage sa passion de la musique et fait danser le public dans une ambiance conviviale.

Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00

Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Festival Extérieur-Jour Lannion a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose