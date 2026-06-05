Le Trégor en aquarelle Place des Patriotes Lannion mardi 7 juillet 2026.

Lannion

Le Trégor en aquarelle

Place des Patriotes Atelier des Ursulines Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-07

Voyager dans les paysages du bord de mer du Tregor et d’ailleurs …

Partager ces instants d’émotion devant les paysages locaux à travers leur lumière et leur atmosphère…. .

Place des Patriotes Atelier des Ursulines Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 88 57 11 56

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L’événement Le Trégor en aquarelle Lannion a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose