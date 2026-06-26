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Atelier broderie Lannion

Atelier broderie Lannion lundi 6 juillet 2026.

Adresse
21 Rue des Chapeliers
Ville
22300 Lannion
Département
Côtes-d'Armor
Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
lundi 6 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Lannion

Atelier broderie

21 Rue des Chapeliers Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 19:00:00
fin : 2026-07-06 20:30:00

Date(s) :
2026-07-06

Venez découvrir les bases de la broderie lors d’un atelier créatif et accessible à tous.
Apprenez les points essentiels et personnalisez un de vos vêtement en y brodant votre propre création.
Un moment créatif pour exprimer votre style !   .

21 Rue des Chapeliers Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 68 86 88 48 

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English :

L’événement Atelier broderie Lannion a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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