Atelier broderie Lannion
Atelier broderie Lannion lundi 6 juillet 2026.
Lannion
Atelier broderie
21 Rue des Chapeliers Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 19:00:00
fin : 2026-07-06 20:30:00
Date(s) :
2026-07-06
Venez découvrir les bases de la broderie lors d’un atelier créatif et accessible à tous.
Apprenez les points essentiels et personnalisez un de vos vêtement en y brodant votre propre création.
Un moment créatif pour exprimer votre style ! .
21 Rue des Chapeliers Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 68 86 88 48
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English :
L’événement Atelier broderie Lannion a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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