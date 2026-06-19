La parade des fleurs Espace Sainte-Anne Lannion
La parade des fleurs Espace Sainte-Anne Lannion mercredi 8 juillet 2026.
Lannion
La parade des fleurs
Espace Sainte-Anne 2, rue de Kérampont Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 08:30:00
fin : 2026-09-05 19:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Cette exposition présente des photographies de fleurs réalisées par des habitants du quartier de Ker Uhel avec l’artiste Safouane Ben Slama en avril 2026. .
Espace Sainte-Anne 2, rue de Kérampont Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement La parade des fleurs Lannion a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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