La parade des fleurs Espace Sainte-Anne Lannion

Lannion

La parade des fleurs

Espace Sainte-Anne 2, rue de Kérampont Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 08:30:00

fin : 2026-09-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Cette exposition présente des photographies de fleurs réalisées par des habitants du quartier de Ker Uhel avec l’artiste Safouane Ben Slama en avril 2026. .

Espace Sainte-Anne 2, rue de Kérampont Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement La parade des fleurs Lannion a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose